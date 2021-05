CATANIA: salvezza e rilancio, due condizioni precise richieste

Nessun dubbio per i tifosi: il Catania è roba seria e non si scherza con la passione della gente. Da troppi anni la squadra rossazzurra milita in Serie C, ammuffire nella terza serie professionistica non può e non deve coincidere con le prospettive dell’Elefante. L’attuale proprietà, la stessa che permise al Catania di formalizzare l’iscrizione allo scorso campionato nonostante fosse quasi impossibile farlo visto il monte debiti elevatissimo, adesso si trova in difficoltà e necessita di forze fresche per andare avanti. I soci della Sigi continueranno a riunirsi nei prossimi giorni per ricercare le soluzioni adatte allo scopo di salvare matricola e calcio professionistico.

Numerosi gli adempimenti di natura burocratica e finanziaria da assolvere, si dialoga con più soggetti locali, nazionali ed esteri ma sono state, sin qui, numerose le porte in faccia ricevute. Considerando la delicata situazione economica in cui versa il club, la logica imprenditoriale prevalente mira ad un Catania oggetto d’interesse con debiti azzerati e, quindi, ripartendo dalla Serie D. Ma attenzione all’asset di Torre del Grifo che, strategicamente, rappresenta un valido strumento per i potenziali investitori. Portando avanti un progetto di sviluppo efficiente, il centro sportivo etneo sarebbe tutt’altro che una zavorra ma qualcosa di produttivo.

Le interlocuzioni fin qui avute, sostanzialmente, evidenziano una precisa condizione richiesta da quei soggetti che entrerebbero in società: l’iscrizione al campionato non può prescindere da un rilancio a 360 gradi del Calcio Catania. Fondamentale, quindi, varare un piano industriale che soddisfi le attese di una piazza stanca della Lega Pro. Ma intanto il tempo passa e c’è anche il rischio di sprofondare tra i dilettanti. Insomma, la Sigi è chiamata a gestire una situazione emergenziale e gli scenari ipotetici non mancano. La speranza è che, a prendere il sopravvento, sia il meglio possibile per i colori rossazzurri.

