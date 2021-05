LA SICILIA – Avv. Ferraù: “Iscriveremo il Catania al campionato, nessuna rottura con Joe”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’avvocato Giovanni Ferraù afferma che il Catania non fallirà, iscrivendo regolarmente la squadra al campionato di Serie C 2021/22: “La squadra sarà iscritta al campionato. Stiamo esaminando attentamente la situazione e contrariamente a quanto possa sostenere qualcuno, il Catania parteciperà al prossimo campionato. Abbiamo delle interlocuzioni in corso e non abbiamo chiuso le porte a nessuno. Dai primi calcoli effettuati credo che servirà la stessa somma della scorsa stagione. Sta per cominciare un’altra settimana intensa. Con Joe del resto non c’è mai stata alcuna rottura. Quel che posso ribadire è che il 28 giugno ci iscriveremo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***