CONTRATTI: valutazioni anche sulle scadenze del 2022

Si parla da tempo della situazione contrattuale dei calciatori che hanno un accordo con il Catania valido fino a giugno e della possibilità di formalizzare qualche rinnovo. In attesa degli sviluppi societari, l’attenzione sui contratti andrà rivolta anche a quei giocatori in scadenza a giugno 2022. Sono tanti e alcuni di questi pronti a sedersi a tavolino per discutere di un eventuale estensione del vincolo. Nei giorni scorsi abbiamo citato il caso di Dall’Oglio che, dal canto suo, sarebbe disponibile a proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna in presenza delle giuste condizioni. Altri calciatori importanti come Piccolo, Russotto, Calapai, Maldonado, Sarao e Zanchi potrebbero valutare la possibilità di allungare i rispettivi contratti in caso di permanenza. Riflessioni che saranno effettuate dopo l’iscrizione del Catania al campionato.

SCADENZE CONTRATTUALI ROSA CALCIO CATANIA

GIUGNO 2021

Nana Welbeck

Michele Volpe (fine prestito – Frosinone)

Matteo Di Piazza (fine prestito – Catanzaro)

Kalifa Manneh

Alessandro Confente (fine prestito – Chievo Verona)

Francesco Golfo (fine prestito – Parma)

Miguel Ángel Martínez

Denis Tonucci

Antonio Santurro

Mariano Izco

Agapios Vrikkis

GIUGNO 2022

Antonio Piccolo

Andrea Russotto

Luca Calapai

Alessandro Albertini

Jacopo Dall’Oglio

Luis Maldonado

Claiton

Manuel Sarao

Giacomo Rosaia

Reginaldo

Simone Sales

Andrea Zanchi

Antonio Giosa

GIUGNO 2023

Tommaso Silvestri

Giovanni Pinto

