EX ROSSAZZURRI: Aya, Gyomber e Bogdan portano la Salernitana in Serie A

I tifosi del Catania li ricordano per i loro trascorsi in maglia rossazzurra. I difensori Norbert Gyomber, Luka Bogdan e Ramzi Aya, attualmente tesserati con la Salernitana, festeggiano la promozione in Serie A. I granata, vincendo con un rotondo 3-0 sul campo del retrocesso Pescara, staccano il pass per la massima categoria. Traguardo storico perchè la Salernitana non calca i campi della massima serie dal 1998-99, quando concluse il campionato al 15/o posto retrocedendo in B. Bogdan e Aya sono stati due punti fermi della difesa del Catania fino a qualche anno fa in Lega Pro, mentre Gyomber ha totalizzato una trentina di presenze in rossazzurro tra il 2013 e il 2015.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***