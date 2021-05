CORDA (Direttore Tecnico Foggia): “Vittoria meritata contro un Catania che ha speso cinque volte più di noi…”

Il Direttore Tecnico del Foggia Ninni Corda si gode la vittoria di Catania, parlandone in questi termini ai microfoni di tuttoc.com:

“Vincere in casa loro, contro una squadra che aveva due risultati su tre e che ha speso almeno cinque volte quello che abbiam speso noi, è stata una vera e propria impresa. Merito dei ragazzi e dello staff, stanno dimostrando continuamente grande forza, voglia e convinzione. E son felice che Ghirelli e Vulpis mi abbiano chiamato per farci i complimenti. Baldini ha detto che meritavano di passare in vantaggio? Io so solo che abbiamo meritato la vittoria, ognuno merita quello che ha. Il risultato esiste per quello: bisogna accettarlo. Fumagalli è stato bravo a far la differenza e gli altri sono stati altrettanto bravi a capitalizzare le occasioni create. Anche se ne abbiam sbagliate diverse. Se poi abbiam dalla nostra il portiere più forte di tutta la C insieme a Frattali, nostro prossimo avversario, credo che sia un merito e non un demerito”.

