FUTURO CATANIA: obiettivo iscrizione a prescindere da nuovi investitori e sponsor

Iscrivere il Catania al campionato di Serie C 2021/22. E’ questo, oggi, l’obiettivo di prioritaria importanza in casa rossazzurra. Mentre proseguono le interlocuzioni che la Sigi porta avanti nella speranza di accogliere al più presto nuovi sponsor, finanziamenti ed investitori, la proprietà del Calcio Catania va avanti lungo la strada che dovrà portare alla concessione della licenza nazionale per la prossima stagione.

Serviranno 350mila euro a garanzia della fideiussione necessaria e, in questo senso, la Sigi non avrà difficoltà. La SpA catanese dovrebbe raccogliere una cifra inferiore ai 3 milioni indispensabile per arrivare serenamente alla data del 28 giugno per il deposito della domanda d’immissione al campionato. L’auspicio è che altri soggetti possano supportare la proprietà del club in questo percorso, in ogni caso la Sigi assicura che verranno raccolte le somme richieste indipendentemente dall’ausilio di altri soggetti. Con la consapevolezza del fatto che vanno raggiunti gli accordi transattivi con gli enti pubblici e, durante la stagione, si dovrà far fronte ad altre scadenze che determineranno un aumento dei costi fino ad almeno 6-7 milioni.

