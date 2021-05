FUTURO CATANIA: si lavora con gli enti istituzionali per definire le intese

Gestione ordinaria, transazioni, pagamento stipendi e contatti frequenti con potenziali soci o investitori. La proprietà del Calcio Catania è al lavoro su più fronti. Sono giorni molto impegnativi all’interno di Sigi. Tra le varie situazioni da risolvere a stretto giro di posta spicca la necessità di raggiungere prima possibile un accordo con gli enti istituzionali. Qualcosa che da mesi ha ostacolato anche la trattativa con Joe Tacopina e diventa fondamentale nella misura in cui il Tribunale dovrà concedere l’omologa.

Con il Comune di Mascalucia la strada sembra essere finalmente in discesa. E’ stata fatta pervenire a Sigi la proposta per la riduzione del debito, ora spetta alla SpA etnea fornire una risposta. Se sarà affermativa, come auspicato, il Comune avvierà immediatamente l’iter per finalizzare l’accordo e approvarlo in giunta. Non meno importante sarà risolvere la grana Agenzia delle Entrate. Com’è noto Sigi e la direzione provinciale dell’Agenzia di Catania avevano trovato il tanto atteso punto d’incontro, ma la sede regionale darebbe l’ok a fronte di un aumento del debito inferiore ai 3 milioni. Le parti si aggiorneranno probabilmente prossima settimana, lavorando per trovare una soluzione definitiva.

