LA SICILIA – Corsa contro il tempo, arriva un imprenditore etneo?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Entro 48 ore un potenziale investitore catanese darà risposte sulla possibilità di entrare a far parte della Sigi aiutando a rilanciare il Catania. Ieri sono proseguiti i colloqui con due gruppi stranieri che avevano manifestato interesse, se ne sarebbe aggiunto un terzo – non europeo – che avrebbe chiesto informazioni. Ieri è stata una giornata importante perchè la Sigi ha provveduto a saldare alcuni creditori sborsando una cifra di molto superiore al mezzo milione di euro, secondo quanto spifferato da più parti. Il Comune di Mascalucia, invece, sottoporrà presto un accordo per la rateizzazione del debito (2.1 milioni) in dieci anni ma tutto deve essere approvato da Consiglio e Giunta. Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate si attende una risposta dopo che, sembra, il debito di 5.7 milioni sia stato aumentano fino a 8.2.

