KALOMBO (Foggia): “Il Catania deve giocare per vincere, noi senza pressioni”

Sedrick Kalombo, esterno del Foggia, è pronto a disputare i playoff senza la pressione di dover vincere per forza. Ne parla a La Gazzetta dello Sport:

“Il nostro obiettivo quest’anno era la salvezza, siamo riusciti a raggiungere un traguardo improbabile per come era partito questo campionato. Siamo davvero felici. Affronteremo queste partite con la consapevolezza di non avere le pressioni delle nostre avversarie. Non siamo il Catania o l’Avellino che dovranno giocare per vincere per forza, noi siamo fiduciosi e sereni perché consapevoli di essercela sempre giocata con tutti”.

