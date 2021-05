SPAURACCHIO CURCIO (Video): i gol dell’ex Catania con la maglia del Foggia

Più di un rimpianto per il Catania, la mancata conferma in organico di Alessio Curcio. La scorsa estate il giocatore aveva dato ampia disponibilità a proseguire il rapporto con il club, rivelandosi pronto anche ad estendere il vincolo contrattuale. La società rossazzurra, però, ha preferito optare per altre soluzioni. Oggi, avendo siglato ben 13 reti in campionato (tra cui il gol dell’ex proprio contro il Catania), Curcio rappresenta il valore aggiunto del Foggia, squadra molto insidiosa che proverà a vendere cara la pelle domenica al “Massimino”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***