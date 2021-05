VERSO CATANIA – FOGGIA: Russotto stringe i denti ma è difficile il recupero

Nella settimana in cui il Catania ha appreso la notizia del rigetto del ricorso e della conseguente conferma del sesto posto in classifica, si prepara il confronto casalingo con il Foggia. Per l’occasione mister Francesco Baldini recupera Welbeck, Sarao e Di Piazza. Sono notizie confortanti, in aggiunta alla ritrovata disponibilità di Piccolo che ha fatto minutaggio domenica scorsa allo “Zaccheria”. La speranza è quella di recuperare in tempo anche Russotto. L’attaccante stringe i denti e proverà ad esserci, magari partendo dalla panchina, ma difficilmente sarà a disposizione. Intanto prosegue nel suo percorso di lavoro.

