LA SICILIA – Vertici con il gruppo maltese nel fine settimana, Ferraù è tornato a Catania

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ancora ipotesi, colloqui, ma nulla di ufficiale. Alla fine della settimana sono previsti vertici con il gruppo maltese che ha manifestato interesse ed ha già l’incaramento per avere il quadro completo della complicata vicenda dei rossazzurri. Arriveranno risposte? Sigi spera di sì, così come spera che il finanziatore catanese, che ha interessi sull’attività turistica lungo le pendici del Vulcano, entri a far parte della Sigi non si sa se come socio o finanziatore importante. L’avv. Ferraù, invece, è rientrato a Catania dopo avere incontrato due potenziali finanziatori a Milano. Si discute con tutti per arrivare a soluzioni concrete, ma il tempo stringe, mancano meno di 40 giorni alla scadenza dell’iscrizione al campionato.

