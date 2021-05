NODO AGENZIA DELLE ENTRATE: nuovo incontro con la sede di Catania

Ci si avvia verso la conclusione del mese di maggio ed il Catania cerca una soluzione per risolvere il nodo Agenzia delle Entrate. Come già noto, la direzione provinciale di Catania aveva dato parere favorevole alla Sigi per la riduzione del debito da 12.4 a 5.7 milioni di euro, ma è mancato il benestare della sede regionale che chiede una rettifica di circa 2 milioni. Dovrebbe essere previsto per lunedì un nuovo incontro con la direzione etnea dell’erario per provare a smussare gli angoli. Ribadiamo che difficilmente si riuscirà a definire un’intesa con l’Agenzia sulla base della riduzione dell’importo richiesto da Palermo, ma potrebbero allungarsi i tempi della rateizzazione (attualmente pari a dieci anni). Nel frattempo altri creditori privati bussano alla porta e resta ancora da definire l’accordo con il Comune di Mascalucia.

