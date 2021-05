PLAYOFF: da Saporetti a Maxi Lopez, i primi ex rossazzurri fuori dalla corsa

Alla luce dei risultati maturati nel primo turno dei playoff (fase gironi), qualche ex rossazzurro ha già detto addio alla competizione valida per stabilire l’ultima squadra promossa in Serie B dopo Como, Perugia e Ternana. Salutano la Pro Patria di Lorenzo Saporetti (18 presenze e 1 gol) ed il Lecco di Michele Emmausso (7 presenze), perdendo in casa rispettivamente contro Juventus Under 23 (1-3) e Grosseto (1-4). Termina inoltre l’avventura del Mantova di Mirko Esposito (4 presenze) e Davide Di Molfetta (28 presenze e 3 gol), in virtù del ko di Cesena (2-1).

Alle prese con le note vicissitudini societarie, fuori anche la Sambenedettese di Maxi Lopez (22 presenze e 3 gol), Federico Angiulli (36 presenze e 4 gol), Nazario Pignotti (team manager) e Paolo Mancini (preparatore dei portieri) a seguito della sconfitta esterna col Matelica (3-1). Il Teramo di Francesco Bombagi (30 presenze e 8 gol) è caduto a Palermo (2-0), mentre la Casertana capitanata da Luigi Carillo (33 presenze e 6 gol) è stata beffata nei minuti finali da un contestatissimo rigore trasformato da un altro ex Catania, Alessandro Marotta (1-3).

