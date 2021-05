SERIE C: Padova, 10 giornate di squalifica a Santini. Nel 2018 segnò a Catania in una sfida importante…

Tre anni fa il Catania fu costretto ad abbandonare il sogno promozione fallendo l’appuntamento con l’accesso alla finalissima playoff contro la Robur Siena. Finì 2-1 il match di ritorno al “Massimino”, dopo il ko per 1-0 maturato all’andata. Ai rigori vinsero i toscani, che ebbero anche il merito di sbloccare il risultato a Catania con gol di Claudio Santini. Proprio L’attaccante oggi in forza al Padova è stato duramente sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante, che ha accolto il deferimento del Procuratore Federale stangando Santini con ben 10 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali “per aver rivolto insulti razzisti all’indirizzo del calciatore Shaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-Padova, match valido per il 19° turno del campionato di Serie C disputato lo scorso 17 gennaio”. Mano pesante contro Santini, dunque, il Padova però è pronto ad appellarsi alla Corte Federale sottolineando attraverso una nota che gli ufficiali di gara non hanno refertato nulla a riguardo e che il calciatore “si è sempre distinto per un comportamento ineccepibile, anche nella lotta contro il razzismo”.

