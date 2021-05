QUOTE VINCENTE PLAYOFF: Catania alle spalle di nove squadre

Nel fine settimana, fischio d’inizio dei playoff di Serie C edizione 2021. Saranno in tutto 28 le squadre partecipanti ma solo una di queste staccherà il pass per la B. Dando un’occhiata alle quote dei bookmakers relative alla vincente degli spareggi promozione (Sisal e Snai), notiamo come otto club abbiano – sulla carta – maggiori possibilità di vittoria rispetto al Catania. Si tratta, rispettivamente, di Padova (4.00), Alessandria (6.00/6.50), Catanzaro (7.50), Avellino (9.00/10.00), Sudtirol (10.00/12.00), Bari (12.00/15.00), Renate (12.00/15.00), Modena (15.00/16.00) e Pro Vercelli (16.00/20.00).

Poi troviamo Catania (25.00), Feralpisalò (25.00), Lecco (25.00/33.00), Juve Stabia (25.00/33.00), Cesena (33.00), Palermo (33.00), Triestina (33.00), Pro Patria (33.00/50.00). Più giù troviamo Juventus B (66.00), Mantova (66.00), Albinoleffe (66.00/75.00), Matelica (75.00/100.00), Foggia (100.00), Casertana (100.00), Grosseto (100.00), Pontedera (100.00), Sambenedettese (100.00), Teramo (100.00) e Virtus Verona (100.00).

