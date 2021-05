SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Format campionato, ecco cosa penso. Giocare con i tifosi a Catania sarebbe stato mostruoso…”

Ai microfoni della Rai, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi parla in questi termini del campionato di Serie C dopo la vittoria dela Supercoppa di categoria: “Penso che la Serie C dovrebbe avere due categorie, una con due gironi da 20, un altro di semi professionismo con altri tre gironi. Il calcio ha bisogno di essere rivisto in maniera seria, puntuale e precisa. Qui pare che uno paga e gli altri si divertono. I tifosi sugli spalti? Fare delle partite a Palermo, a Catania, ad Avellino con il pubblico contro sarebbe stato mostruoso, quindi, egoisticamente, devo dire che meno male che non c’è stato…”, le parole di Bandecchi evidenziate da umbriaon.it.

