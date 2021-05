LA SICILIA – Le Mura: “Iscrizione, corsa assoluta contro il tempo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Cauto ottimismo da parte dell’Amministratore Unico del Catania Nico Le Mura, dopo l’ufficialità dei parametri richiesti dalla Federazione ai fini dell’iscrizione al campionato: “La documentazione da presentare è quasi completa, nei prossimi giorni ci riuniremo per mettere tutto a posto, ma manca poco. Le spese economiche? Stiamo cercando di individuare la cifra esatta e non arrivare all’ultimo istante all’appuntamento con le scadenze. Far fronte da soli? Non lo so, stiamo valutando ogni soluzione e contiamo di farcela. Ma sarà sempre una corsa assoluta contro il tempo”.

