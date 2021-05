SIGI: l’appello agli industriali catanesi…

Nell’ambito di un discorso più ampio, l’avvocato e presidente Sigi Giovanni Ferraù ha rivolto un appello nel corso della trasmissione televisiva Corner, all’indirizzo degli industriali catanesi: “Tutti dobbiamo fare un passo avanti. Non posso credere che non ci siano 15-20 industriali catanesi non disponibili a mettere 150mila euro ciascuno per rilanciareil Calcio Catania ed una città. L’appello che faccio è questo, mettiamoci la faccia e non lamentiamoci. Dobbiamo lavorare tutti insieme. Il Sindaco si sta impegnando in prima persona pur non essendo questo un incarico suo, per cercare finanziatori e partner perchè capiamo bene che il rilancio del Calcio Catania è anche il rilancio di Catania”. Vedremo quale sarà la risposta dell’imprenditoria locale. Lo scorso anno fu insufficiente, adesso c’è attesa per capire quanto davvero stiano a cuore le sorti del club rossazzurro da parte degli industriali etnei.

