TMW: “Playoff, l’ex Catania Genevier nella Top 11. Balde fa impazzire la difesa del Catania”

Speciale Top 11 realizzata dal portale tuttomercatoweb.com, in occasione delle gare valevoli per il primo turno dei Playoff (fase gironi). Presente anche l’ex centrocampista rossazzurro Gael Genevier (nella foto), attualmente in forza all’Albinoleffe, vittoriosa per 1-0 contro il Pontedera. Classe 1982, il francese totalizzò 8 presenze con la maglia del Catania nel 2004 prima di passare all’Acireale.

Spazio nella top 11 anche ai foggiani Fumagalli, Germinio e Balde. Per quanto concerne il primo, va in risalto la parata determinante su Di Piazza, “un intervento di puro istinto sufficiente per attribuirgli la palma di miglior portiere del primo turno playoff”; nel caso di Germinio, invece, si sottolinea la “gara di temperamento e intelligenza tattica” al “Massimino”, mentre su Balde viene evidenziato il fatto che “il tandem con Curcio ha fatto impazzire la difesa del Catania, in entrambi i gol sfrutta l’assist del fantasista e si dimostra implacabile”.

