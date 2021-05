TORRE DEL GRIFO: lavoro incentrato su fase difensiva e tiri in porta

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il secondo allenamento settimanale: dopo il “torello” e l’attivazione tecnica, il gruppo ha svolto una sessione di tiri in porta ed esercitazioni tattiche situazionali in fase difensiva. In chiusura, partitella. Adesso che il gruppo ha appreso ufficialmente la notizia che domenica sarà Catania-Foggia, l’obiettivo principale è quello di non ripetere gli errori difensivi commessi allo “Zaccheria” e di migliorare lo sviluppo della manovra con maggiore lucidità negli ultimi metri.

