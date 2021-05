Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il terzo allenamento in vista della sfida al Foggia in calendario domenica 9 maggio alle 17.30 e valevole per il primo turno della fase playoff del girone. Dopo una sessione di riscaldamento completata in palestra, il gruppo si è dedicato ai consueti “torelli” tecnici, seguiti dal gioco di posizioni e da una partitella.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***