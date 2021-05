VERSO CATANIA – FOGGIA: si ricompone la coppia Silvestri-Giosa in difesa?

Contro la Casertana hanno disputato una gara quasi perfetta. Poi, a Foggia, Giosa non ha potuto fare coppia con Silvestri essendo costretto a saltare il match causa squalifica (era diffidato, ndr). L’assenza di Giosa si è fatta sentire allo “Zaccheria” ma domenica, con ogni probabilità, mister Baldini punterà nuovamente sulla coppia centrale che tanto bene aveva fatto in occasione dell’ultimo impegno casalingo in campionato. Per il resto Calapai e Pinto, a meno di sorprese, agiranno sulle corsie laterali.

