VERSO I PLAYOFF: squalifiche e cartellini, il regolamento

Iniziano i playoff e cambiano le regole per quanto concerne squalifiche ed ammonizioni. Innanzitutto, sulla base dell’art.19 comma 7 del codice di giustizia sportiva, si sottolinea che i cartellini gialli riportati durante il campionato vengono azzerati, ma le squalifiche già comminate dovranno essere scontate nei playoff. Quest’ultimo caso, ad esempio, riguarda il laterale del Catania Alessandro Albertini, ammonito nell’ultima giornata di campionato a Foggia e che, essendo già in regime di diffida, deve scontare la squalifica nel primo turno degli spareggi. Si riduce, invece, il margine per la recidiva. La diffida scatta già alla prima ammonizione e, di conseguenza, al secondo giallo arriva la squalifica del Giudice Sportivo. Infine, le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nella gare di playoff, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art.21 comma 6 e 7.

