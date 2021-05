VERSO I PLAYOFF: varie defezioni, si cerca di recuperare il maggior numero possibile di rossazzurri

Confente, Russotto, Di Piazza, Sarao, Volpe, Tonucci. Sei giocatori che hanno saltato la trasferta di Foggia a seguito dei rispettivi problemi fisici. Domenica il Catania tornerà in campo per la disputa dei playoff, ovviamente l’obiettivo è quello di recuperare il più elevato numero possibile di giocatori. Vedremo se almeno Russotto, Di Piazza e Sarao faranno in tempo a recuperare. L’auspicio è che anche Tonucci possa negativizzarsi a brevissimo dal Covid. Volpe ha, invece, riportato una distorsione e verrà sottoposto a ulteriori accertamenti. Welbeck, a seguito di una botta rimediata a Foggia, osserverà qualche giorno di riposo ma non dovrebbe trattarsi di nulla di allarmante. Rientra dalla squalifica Giosa, in compenso salterà il primo turno dei playoff Albertini, ammonito allo “Zaccheria” e già diffidato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***