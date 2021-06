CALCIO SICILIANO: in Serie C torneranno i derby sull’asse Catania-Palermo-Messina

La Serie C che sta per nascere vedrà ai nastri di partenza numerose squadre dai trascorsi illustri, in particolar modo nel Girone C. Seppur si parli di terza serie, la Sicilia avrà tre squadre tra i professionisti: Catania, Palermo e Messina. Si tratta delle compagini che rappresentano calcisticamente le tre città metropolitane dell’Isola, con alle spalle 51 partecipazioni complessive ai campionati di Serie A (29 per i rosanero, 17 per i rossazzurri e 5 per i giallorossi).

La Serie C è pronta ad accogliere una delle due formazioni messinesi, saranno decisivi in tal senso gli ultimi 180′ del Girone I di Serie D con l’ACR che al momento vanta due punti di vantaggio in classifica sui rivali dell’FC. Quest’ultimi confidano sull’estro e la genialità di Francesco Lodi a centrocampo per compiere la “remuntada” ai titoli di coda del campionato. Certo comunque è l’approdo di una squadra peloritana in Serie C, categoria in cui la Messina calcistica manca all’appello dalla stagione 2016-17. Quell’anno il 14° posto finale ottenuto sotto la guida di Cristiano Lucarelli fu vanificato in estate dall’esclusione dalla Lega Pro per inadempienze economiche.

Appaiono lontani i tempi in cui Catania, Palermo e Messina davano lustro alla Trinacria nell’Olimpo del pallone. Correva l’annata 2006-07 quando le tre squadre parteciparono contemporaneamente al campionato di Serie A con rossazzurri e rosanero appaiati in zona Champions fino al famigerato derby del 2 febbraio 2007. Bisogna tornare indietro di vent’anni invece per rinvenire le tre big del calcio siculo in terza serie. Nella stagione 2000-01 fu sfida al vertice tra il Catania di Ambrosi e Criniti, il Palermo di Cappioli e Bombardini vincitore del torneo e il Messina di Godeas e Buonocore che ebbe la meglio sugli etnei allenati da Vincenzo Guerini in finale play-off.

