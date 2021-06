SIGI – TACOPINA: l’avvocato statunitense non chiederà la restituzione dei dollari versati?

“Se Sigi terrà il club in vita facendo gli investimenti promessi, sarà con piacere che lascerò i miei $800.000 senza volere nulla in cambio, come regalo ai meravigliosi tifosi del Calcio Catania. Se come spero il Calcio Catania giocherà in serie C il prossimo anno, ne sarò il primo tifoso e sarò felice perché saprò che i soldi che ho dato per salvare il club dal fallimento, non sono stati sprecati”. Parole che Joe Tacopina ha espresso il 18 giugno scorso attraverso un lungo comunicato al veleno nei confronti della SpA etnea. Le sue previsioni erano, inoltre, pessimistiche circa l’iscrizione del Catania al prossimo campionato. Adesso che si attende soltanto l’ufficialità dell’ammissione dei rossazzurri al torneo di Serie C 2021/22, vedremo se la Sigi troverà nuovi acquirenti o soci per alimentare il progetto Catania. Potrebbe non essere richiesta la restituzione dei dollari versati da Tacopina, sulla base delle parole di quest’ultimo. Fermo restando che Sigi, dal canto suo, ritiene che non sussista alcuna ragione tecnica per restituire le somme all’avvocato statunitense.

