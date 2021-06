CATANIA IN LEGA PRO: i dirigenti, dal “triumvirato” Pitino-Bonanno-Ferrigno al duo Pellegrino-Guerini

Undici allenatori, un centinaio di giocatori e svariati dirigenti si sono avvicendati a Catania durante gli attuali anni di militanza dei colori rossazzurri in Serie C. L’excursus sulle figure dirigenziali succedutesi tra le scrivanie di Torre del Grifo comincia nella “calda” estate del 2015, quando il club etneo sprofonda in Lega Pro a seguito di una condanna per illecito sportivo (caso “Treni del gol”).

Un “triumvirato” di dirigenti composto da Marcello Pitino, Giuseppe Bonanno e Fabrizio Ferrigno viene incaricato di gestire il traumatico passaggio dalla B alla C e alleggerire il monte ingaggi dei contratti più onerosi. Carmelo Milazzo prima e Nicolò Micena poi ricoprono la carica di Amministratore Unico della società dopo le dimissioni di Pulvirenti, laddove a partire dal 19 aprile 2016 il dott. Davide Franco viene nominato alla presidenza del club.

Il 9 giugno 2016 si consuma l’inatteso ritorno di Pietro Lo Monaco tra i quadri dirigenziali dopo le burrascose dimissioni del 2012. Il dirigente campano torna a ricoprire le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale, avvalendosi della collaborazione di Christian Argurio nelle vesti di Direttore Sportivo. I quattro anni di gestione si rivelano tuttavia deficitari, con la squadra che manca a più riprese l’assalto alla Serie B fermandosi sempre ad un passo dalla linea del traguardo.

La stagione 2019-20 vede numerose figure alternarsi ai vertici di un club ormai decotto. A Pietro Lo Monaco succede nel ruolo di Ad l’ing. Giuseppe Di Natale (febbraio 2020). Le dimissioni di Davide Franco determinano poi l’azzeramento del Cda rossazzurro, il quale viene nuovamente costituito il 18 marzo 2020 con la nomina a Presidente del dott. commercialista Gianluca Astorina (con l’avv. Ignazio Scuderi nel ruolo di vice), mentre l’ing. Di Natale mantiene la carica di Amministratore Delegato. Alle dimissioni di Di Natale e Scuderi (maggio 2020), fa seguito la nomina del dott. Astorina ad Amministratore Unico in sostituzione del precedente Cda.

L’estate 2020 vede l’insediamento della SIGI alla proprietà del club. Il dott. Nicola Le Mura viene nominato Amministratore Unico, laddove l’area tecnica viene affidata al duo composto da Maurizio Pellegrino e Vincenzo Guerini. La stagione vede la dirigenza del Catania impegnata nella complessa fase di ricostruzione amministrativa e sportiva, mentre sul campo la squadra chiude sesta in classifica venendo eliminata al primo turno dei play-off di Serie C per mano del Foggia.

