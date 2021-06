MERCATO: Raffaele al momento in pole per allenare il Monopoli

Accostato anche a Lecco e Juve Stabia, il profilo di Giuseppe Raffaele è un nome caldo per la panchina del Monopoli. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di TUTTOcalcioPUGLIA.com, Giuseppe Scienza nei prossimi giorni firmerà la risoluzione del contratto. In questo momento il nome che mette d’accordo tutti per la sostituzione è quello dell’ex Catania, ma per comunicazioni ufficiali bisognerà attendere almeno la metà della prossima settimana.

