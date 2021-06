CATANIA SOCIAL – Martinez: “Grande voglia di rivalsa. Amo Catania, spero di rimanere”

L’estremo difensore spagnolo Miguel Martinez non perde la speranza di proseguire la sua esperienza vestendo la maglia del Catania, manifestando il proprio amore per i colori rossazzurri sui social:

“Ci è voluto un po di tempo per fare una pubblicazione sul nostro finale di stagione, l’amaro in bocca non sparisce ancora e la voglia di rivalsa è sempre più grande.

Però volevo soltanto ringraziare i miei compagni, allenatori, società, magazzinieri e tutti i lavoratori di Torre del Grifo per averci dato cuore e anima ogni giorno.

Anche a voi tifosi che anche da lontano ci avete fatto sentire il vostro calore.

Ci sono state delle grandi prestazioni e delle meno buone, e questo fa parte del calcio e del percorso di crescita, ma credo di cuore che le migliori risposte in questo sport si fanno sul quel prato verde, ogni giorno, ogni partita, amo Catania e tutto ciò che la compone, e sono orgoglioso di aver vestito la sua maglia un’altra stagione, spero ce ne siano altre tante insieme a VOI.

Grazie a tutti, e quando dico tutti, dico TUTTI.

Forza Catania Sempre”.

