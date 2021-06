MERCATO – ESCLUSIVA: Maldonado, c’è l’idea di prolungare il contratto

28 presenze con 2 reti all’attivo e 3 assist. Il centrocampista ecuadoregno classe 1996 Luis Maldonado è stato uno dei calciatori ad essersi messo maggiormente in evidenza con la maglia del Catania, soprattutto nella seconda parte di stagione con mister Baldini al timone. Il ragazzo faticava a trovare spazio sotto la gestione Raffaele, mentre Baldini gli ha consegnato le chiavi del centrocampo in cabina di regia ricavando impressioni molto positive. Ha un contratto che lo lega al Catania fino a giugno 2022. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, la società rossazzurra sarebbe favorevole ad un prolungamento dell’accordo. Nel caso in cui non si riuscisse a definire l’intesa in tal senso, attenzione ad alcuni club di livello – del girone C di Serie C e non solo – interessati ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive dell’ex Arzignano.

