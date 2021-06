CURIOSITA’: il Consiglio Comunale di Mascalucia e l’unica voce fuori dal coro tra i presenti…

Ieri, venerdì 4 giugno, il Consiglio Comunale di Mascalucia ha approvato la delibera con emendamento che consente di allungare i tempi di rateizzazione dei debiti contratti con l’Ente pedemontano. Notizia che riguarda da vicino il Calcio Catania, visto che andava risolto il problema legato alla rateizzazione del debito di 2.1 milioni di euro con il Comune. Qualche consigliere non si è presentato all’appuntamento, chi per impossibilità di varia natura e chi per essere titubante di fronte all’approvazione del regolamento. E’ emerso, invece, tra i presenti l’espressione di un “no” chiaro ed inequivocabile non ritenendo accettabile la possibilità di rateizzazione fino a 20 anni e oltre.

“Come minimo dovremmo arrivare a dieci anni, ma anche quel lasso di tempo non sarebbe accettabile. E’ esagerato approvare un emendamento che dia la possibilità di arrivare a 250 rate mensili, il nostro Comune si ritroverebbe un’entrata di 4mila euro al mese”, il parere espresso dall’unica voce fuori dal coro presente in Consiglio. Adesso si attende il passaggio in Giunta per l’approvazione in via definitiva del regolamento ed il Catania dovrebbe, comunque, presentare una fideiussione bancaria a garanzia del debito pregresso. Soluzione accolta positivamente dall’avvocato Giovanni Ferraù, presidente di Sigi.

