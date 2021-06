CURIOSITA’: finale playoff, chi la spunterà? Baldini dice Padova

“Chi vincerà i playoff? Sulla carta vedo favorito il Padova. Penso che abbia una squadra davvero importante, giocatori incredibili, nella sua totalità di categoria superiore. C’è anche l’Alessandria, ci metto il Catanzaro che ha una squadra tosta, l’Avellino guidato da un allenatore preparatissimo che ha vinto tanti campionati. Queste compagini secondo me si giocheranno il tutto per tutto”. Francesco Baldini si espresse così, un mese fa, su chi potesse ambire realmente alla vittoria degli spareggi promozione ai microfoni di Corner. Il mister, attualmente sotto contratto con il Catania, anche in occasione di Avellino-Padova puntò sui biancoscudati: “Dico ancora una volta il Padova nonostante il pari dell’Avellino in Veneto ed il fatto che Braglia sia un tecnico vincente. Mi viene ancora da dire Padova, pur essendosela vista molto brutta con il Renate”. Vedremo, a questo punto, se i biancoscudati riusciranno a staccare il pass per la Serie B. Domenica 13 e giovedì 17 giugno, in programma la finale di andata e ritorno Padova-Alessandria rispettivamente allo stadio “Euganeo” ed al “Moccagatta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***