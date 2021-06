DEL SOL: si spegne il grande ex juventino, quelle sconfitte col Catania…

Lutto nel mondo del calcio. Luis Del Sol, ex calciatore di Juventus e Roma in Italia e di Betis e Real Madrid in Spagna, si è spento all’età di 86 anni. Con la maglia della Nazionale ha vinto l’Europeo del 1964, mentre alla Juve fu campione d’Italia nel 1967. Con i Blancos invece si è aggiudicato due volte la Liga, una Coppa dei Campioni e una Intercontinentale. Curiosamente, sette volte in carriera Del Sol è sceso in campo per affrontare il Catania. Bilancio favorevole allo spagnolo, sconfitto in due sole occasioni dai rossazzurri in carriera: il 7 aprile 1963, quando Luigi Milan condannò la Juventus ad una storica e clamorosa sconfitta casalinga (0-1), ed il 5 gennaio dell’anno successivo, avversaria del Catania ancora la Juve che cadde al Cibali per 2-0 con reti di Armando Miranda e Giampaolo Lampredi. Erano gli anni d’oro dell’Elefante in Serie A.

