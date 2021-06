Chissà che Giuseppe Rizzo non torni in Sicilia. L’ex centrocampista del Catania, attualmente in forza alla Triestina, piace all’ACR Messina in caso di promozione in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, tredici anni dopo avere fatto la trafila del settore giovanile messinese, la società peloritana proverebbe a riportare Rizzo nella sua città natale. Operazione, comunque, non semplice da concretizzare.

