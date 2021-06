ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “Stipendi, ancora nessuna novità. La permanenza di Giovanni dipende dal Catania…”

Novità circa il pagamento degli stipendi in casa Catania? Quale futuro per Giovanni Pinto? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Bergossi, procuratore del laterale sinistro rossazzurro intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Relativamente al discorso legato agli stipendi, dico che ad oggi non ci sono novità. Giovanni attende notizie. Viene da una stagione in cui è stato un pò condizionato da un infortunio. Poteva fare sicuramente meglio, ma la condizione fisica lo ha penalizzato. Adesso sta bene, ha voglia di ricominciare. Aspetta il Catania, lui forse in maniera più trepidante. L’ho sentito proprio ieri. Ha un contratto che lo lega al club per altre due stagioni, se lo ha firmato vuol dire che si trova bene a Catania. Vorrebbe provare a vincere il campionato con i rossazzurri, altrimenti ci si guarderà intorno. Se il Catania s’iscrivesse allestendo una rosa di giovani per lottare in chiave salvezza, è chiaro che gli obiettivi del giocatore cambierebbero. Ma non credo che una volta iscritto in C, il Catania non metterebbe su un organico competitivo”.

