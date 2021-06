AMARCORD: da Bergia a Klein, gli allenatori rossazzurri degli anni ’40

Spazio amarcord dedicato agli innumerevoli allenatori che si sono susseguiti al timone del Catania nel corso del tempo. Il nostro “viaggio” prende il via nell’autunno ’46, quando la dirigenza del neonato sodalizio calcistico cittadino affida la guida tecnica a Lorenzo Bergia, ex giocatore della Società Sportiva Catania nei primi anni Trenta. La squadra è iscritta alla Lega Interregionale Sud, la divisione postbellica dell’allora campionato di Serie C, arrivando sesta al termine del torneo. Già al primo anno di attività si verifica il primo avvicendamento in panchina: a Bergia subentra il portiere Cesare Goffi nelle vesti di allenatore-giocatore assai in voga all’epoca.

La stagione successiva la compagine etnea è inizialmente affidata alle cure del carrarese Achille Piccini, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del ’36, il quale viene sostituito in corso d’opera da Cocò Nicolosi. Il beneamato centravanti del Catania anni Trenta riesce a condurre la squadra al primo posto in campionato che vale l’accesso alla Serie C riformata. Per l’annata 1948-49 a Giovanni Degni (altra vecchia conoscenza del calcio catanese) subentra József Bánás, degno rappresentante della scuola magiara che ha avuto in Lajos Czeizler, Géza Kertész e György Orth illustri predecessori alle pendici dell’Etna.

La stagione culmina nello spareggio-promozione con l’Avellino all’Arena Civica di Milano. Il verdetto del campo (gli irpini vincono 1-0) viene ribaltato in sede di giustizia sportiva (“caso Avellino-Stabia”): il Catania è promosso in Serie B. Durante il campionato cadetto 1949-50 si assiste all’avvicendamento tra Mario Magnozzi (ex calciatore della Nazionale degli anni Venti e Trenta) e l’ungherese Stanislao Klein, il quale prende in mano le redini della squadra e la conduce alla salvezza al termine del campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***