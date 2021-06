GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Non conosco ancora la situazione reale del Catania…”

“Io non ipotizzo nulla. Per il momento la situazione reale del Catania ancora non la conosciamo, quando arriveranno le carte poi si valuterà il da farsi”. Poche parole pronunciate dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di Lady Radio, con riferimento alle difficoltà legate al futuro societario rossazzurro ed all’eventualità che il Catania non s’iscriva al prossimo campionato di Serie C. La Sigi, tuttavia, continua ad assicurare che i rossazzurri verranno regolarmente iscritti entro la scadenza perentoria del 28 giugno. Serviranno circa 2.5 milioni per formalizzare l’iscrizione.

