EX ROSSAZZURRI: paura per Polito, brutto incidente stradale

Disavventura per l’ex portiere del Catania Ciro Polito ieri notte. Tanta paura per il Direttore Sportivo napoletano dopo il brutto incidente stradale di ieri sera, sull’autostrada Roma-Napoli. L’auto di Polito, atteso a Bari per ufficializzare l’incarico dirigenziale con il club biancorosso avendo già lasciato l’Ascoli, ha urtato un’altra macchina ed è finita contro il guard rail. Fortunatamente ha riportato solo una forte contusione alla testa, ma poteva andare molto peggio. E’ stato trasportato all’ospedale per accertamenti.

