LA SICILIA – Tacopina: “Sigi, ti aspetto da febbraio. Se riduci il debito prendo il Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ulteriori dichiarazioni rilasciate da Joe Tacopina, dopo essere intervenuto alla stampa ferrarese esprimendo parole d’amore verso la SPAL. Ecco quanto dichiarato al quotidiano La Sicilia: “Io sto supportando i dirigenti emiliani nel dialogo con gli investitori interessati alla SPAL. Sto aspettando di poter prendere il Catania. Sto sempre aspettato la Sigi per poter rilevare il Catania, aspetto da febbraio. Sto ancora aspettando per vedere se loro fanno ciò che hanno promesso ma non posso stare sempre in attesa rinunciando ad altre opportunità. Se la Sigi si presentasse con le riduzioni che ha promesso io prenderò il Catania. Se non accadrà, andrò oltre”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***