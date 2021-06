GIOVANILI CATANIA – Primavera: basta un gol di Lo Duca per piegare il Bisceglie

Nota stampa Calcio Catania

Chiusura in bellezza per la Primavera del Catania, che s’impone di misura ma con merito al “Ventura”: decisiva la bella rete in diagonale di Lorenzo Lo Duca, capace di siglare il suo secondo gol in questo torneo capitalizzando il perfetto assist di Limonelli. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni, gli etnei hanno imposto un ritmo differente nel corso della ripresa, esprimendosi in modo sempre più convincente con il passare dei minuti e trovando infine al 35°, dopo un paio di occasioni, lo spunto decisivo. La seconda vittoria consecutiva in trasferta vale il 3° posto finale nel girone con 26 punti in 14 giornate, piazzamento impreziosito dal maggior numero di vittorie in generale (8) e in trasferta (4), primati statistici condivisi con il Catanzaro che ha concluso la sua corsa in vetta, con 4 punti di vantaggio sui rossazzurri. Da segnalare il quinto “clean sheet” per la formazione allenata da Giovanni Marchese, terzo per Giorgio Coriolano.

Campionato Nazionale Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2020/21

Girone G – Quattordicesima giornata

Sabato 12 giugno – Stadio “Gustavo Ventura”

Bisceglie-Catania 0-1

Rete: st 35° Lo Duca.

Bisceglie – Sapri; Palmieri, Musso, D.Conversano, Di Vittorio, Torricelli (27°st D.Liso), Guacci, Nardelli (13°st Di Pierro), Tedone, S.Conversano, R.Liso (16°st Russo). A disposizione: Sozio; Privati, Porro, Losapio. Allenatore: Di Pierro.

Catania – Coriolano; Mignemi (8°st D’Angelo), Lo Duca, Panarello, Caracò, Sciuto, Di Stefano, Currò, Fichera, Limonelli (38°st Ferrarotti), Aquino (1°st Le Mura). A disposizione: Romeo, Iuculano. Allenatore: Marchese.

Arbitro: Niccolò Salomone (Bari).

Assistenti: Massimiliano Miccoli (Bari) e Leonardo Grimaldi (Bari).

Ammoniti: Di Pierro, Torricelli (B); Caracò e Limonelli (C).

Tempi di recupero: pt 0′; st 4′.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***