GIOVANILI CATANIA – Russo (all. Under 17): “Qualificazione meritata, dobbiamo continuare a crescere”

Nota stampa Calcio Catania

Dopo la vittoria sul campo della Paganese e la qualificazione ai quarti di finale del campionato Under 17 Serie C, Orazio Russo sottolinea i meriti dei giovani rossazzurri, brillantemente guidati al sesto successo consecutivo nella nuova fase della competizione: “Le difficoltà di questa gara erano notevolissime, considerando che questi ragazzi non sono abituati a tornare in campo appena tre giorni dopo la partita precedente e che hanno dovuto affrontare un lungo viaggio. Nel primo tempo abbiamo avuto un’ottima partenza e poi entrambe le squadre hanno rischiato, considerando le occasioni da una parte e dall’altra. Nella ripresa, invece, abbiamo concesso soltanto due ripartenze e abbiamo prodotto un gran volume di gioco, sprecando molto. C’era un gran caldo e anche per questo motivo le due formazioni meritano i complimenti, vista la costante predisposizione al gioco. Il Catania ha avuto il grande merito di crederci fino alla fine, così com’era accaduto domenica scorsa contro la Cavese, ed è stato premiato con una qualificazione meritata che però non deve distrarci: l’obiettivo principale è sempre la crescita individuale, bisogna sfruttare ogni minuto di gioco per migliorare”.

