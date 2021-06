LA SICILIA – Baldini, accordo verbale per la permanenza. Guerini e Pellegrino, probabile conferma

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Baldini è l’allenatore designato per la prossima stagione, dopo la conferma sulla parola aspetta segnali concreti per avviare la fase del ritiro estivo. Pellegrino e Guerini fino al 30 di questo mese lavoreranno in tal senso, poi con la Sigi dovranno confrontarsi per capire se ci sono i presupposti per una continuità di incarico o se subentreranno altri responsabili dell’area sportiva. Tutto fa pensare a una conferma del tandem che lavora per rafforzare l’attuale organico con almeno sei innesti di qualità. Se ogni cosa si rimetterà al proprio posto, ci sarà finalmente spazio per parlare di calcio giocato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***