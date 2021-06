LA SICILIA – Le Mura: “La Sigi ha compiuto un altro miracolo. C’è il tempo di trovare nuove risorse”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il commento dell’Amministratore Unico del Calcio Catania Nico Le Mura dopo la consegna della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C: “Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare, ora aspettiamo l’ok della Covisoc. E’ stato raggiunto l’obiettivo di salvare la matricola. E’ motivo di grande soddisfazione e orgoglio perchè come sempre ci ho messo il cuore assieme a tutti gli altri dirigenti. E’ stata una dura battaglia, la Sigi ha compiuto un altro miracolo e credo che i tifosi – che tanto ci hanno dato – possono essere contenti. In questo momento non possiamo promettere la Serie A, da soli non possiamo farcela ma adesso abbiamo il tempo di trovare nuove risorse”.

