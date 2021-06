LA SICILIA – Avv. Ferraù: “Promessa mantenuta, battaglia vinta. Adesso piena fiducia in Pellegrino”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Le parole di un raggiante avvocato Giovanni Ferraù dopo la consegna della documentazione relativa all’iscrizione del Catania: “Promessa mantenuta. Mi ero impegnato in prima persona e ci tenevo tantissimo a non deludere i nostri tifosi che ringrazio di cuore per il sostegno che ci hanno dato anche sul piano economico. Sono un vero orgoglio per il Catania che adesso avrà come obiettivo il ritorno nel calcio che conta. Siamo riusciti a tenere in piedi una società fortemente indebitata in un periodo storico travagliato a causa dell’emergenza Covid. Abbiamo vinto una battaglia. Adesso ci metteremo al lavoro per allestire la squadra della prossima stagione, piena fiducia al nostro Maurizio Pellegrino”.

