LA SICILIA: si torna a parlare di azionariato popolare

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Tifosi quasi rassegnati e si ritorna a parlare di azionariato popolare”. Così titola il quotidiano. Il magistrato dott. Ignazio Fonzo, tifosissimo del Catania fin da bambino, resta un convinto assertore dell’azionariato popolare che, come lui stesso specifica, non ha nulla a che vedere con la raccolta fondi avviata dalla Sigi: “Resto dell’avviso – dice – che occorreva un aumento di capitale del Catania Calcio con il 70-80% sottoscritto e versato dalla Sigi ed il rimanente 20-30% riservato a piccoli azionisti o anche gruppi di tifosi associati. Per me questa era la strada da seguire, così come si è fatto ad esempio a Milano con l’Inter”.

