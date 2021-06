LA SICILIA – Il Sindaco: “Il Catania vincerà quest’altra battaglia, i tifosi mi hanno commosso”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il primo cittadino di Catania Salvo Pogliese è fiducioso che il Catania s’iscriverà al prossimo campionato di Serie C: “Nella mia vita sono stato e resto un inguaribile ottimista per cui sento che alla fine il Catania vincerà quest’altra battaglia. Mi sembra che anche i presupposti siano buoni. Raccolta fondi? I sostenitori del Catania sono stati eccezionali, mi hanno commosso davvero. Sono orgoglioso di essere il Sindaco di una città generosa che non si arrende mai. Il Catania la spunterà anche questa volta nonostante le difficoltà. Tutti i soci all’interno di Sigi hanno compiuto l’ennesimo sacrificio economico. Ho parlato personalmente con qualche imprenditore che si è convinto, inoltre, a dare una mano al Catania. Il primo traguardo non è lontano, io continuo a crederci. Per ora dobbiamo salvare serie e matricola”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***