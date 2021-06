MERCATO: Lupo, Tacopina valutava di portarlo a Catania. Riparte dalla B

Nuova esperienza professionale per Fabio Lupo. Nella stagione 2019/20 fu Direttore Sportivo del Venezia. Successivamente è rimasto fermo, alla ricerca di un progetto che si sarebbe potuto chiamare Catania. Joe Tacopina, infatti, tra le idee legate alla composizione del nuovo staff dirigenziale rossazzurro, nell’ottica di rilevare il Catania aveva pensato anche alla figura dello stimatissimo Lupo in chiave rossazzurra. Qualche giorno fa, Lupo è stato ufficialmente presentato dall’Ascoli in qualità di nuovo D.S. e, pertanto, torna in Serie B.

