MERCATO: i movimenti degli ultimi giorni nel girone C, interesse per Marotta e Curcio

Continuano a muoversi sul mercato le società del girone C di Serie C. La Virtus Francavilla avrebbe individuato nel difensore Mattia Gennari della Vis Pesaro il profilo giusto per la retroguardia biancazzurra (fonte iamcalcio.it). Lo stesso club pugliese ci riprova per l’estremo difensore Mirko Albertazzi e mira all’ex bomber del Bitonto Cosimo Patierno (fonte tuttocalciopuglia.com). Sondaggio del Monopoli con il Sassuolo per il centrocampista Iulius Andrei Marginean e l’esterno Matteo Saccani (fonte iamcalcio.it). La Turris potrebbe salutare Pasquale Rainone ed Alessandro Abagnale: per il centrale difensivo si tratta la risoluzione contrattuale, mentre il probabile addio al portiere classe ’98 sarebbe motivato dalla volontà di affidarsi a un estremo difensore più esperto (fonte tuttoturris.com).

L’ambizioso Modena punta l’attaccante della Juve Stabia Alessandro Marotta ed il trequartista Alessio Curcio (fonte tuttoc.com). Derby emiliano Reggiana-Modena per il centrale difensivo del Palermo Ivan Marconi (fonte tuttomercatoweb.com). Samuele Neglia e Francesco Bolzoni potrebbero lasciare Bari a titolo definitivo (fonte tuttobari.com). Palermo in trattativa con il difensore e capitano Andrea Accardi per il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, mentre l’attaccante della Pro Vercelli Gianmario Comi piace al Bari (fonte tuttoc.com).

