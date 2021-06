EX ROSSAZZURRI: Polito riparte dal Bari?

40 presenze tra Serie B ed A difendendo i pali del Catania per Ciro Polito, tra il 2004 ed il 2007 per poi fare ritorno alle pendici dell’Etna nel 2008. Dal 2016 si è ritirato dal calcio giocato ripartendo dalla dirigenza della Juve Stabia, portando le Vespe in B. Poi, campani ripiombati subito in C e riscatto immediato in quel di Ascoli, con una brillante salvezza in terra marchigiana. Adesso Polito potrebbe sposare l’ambizioso progetto del Bari, società rimasta nell’inferno della Lega Pro malgrado i notevoli investimenti effettuati in questi anni. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttobari.com, la famiglia De Laurentiis pensa al giovane dirigente napoletano, che potrebbe essere annunciato la prossima settimana. L’ex portiere rossazzurro, quindi, avrebbe il compito di rilanciare una piazza molto difficile ma stimolante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***